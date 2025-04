La noche del 8 de abril de 2025 fue una de las más tensas y comentadas en ‘La casa de los famosos Colombia’, luego del inesperado ingreso de Manelyk González, reconocida por su participación en realities mexicanos.

Su entrada se dio como parte de un intercambio con la versión estadounidense del programa, en la que Melissa Gate fue la enviada a representar a Colombia. Sin embargo, la bienvenida para Manelyk no fue precisamente cálida, especialmente por parte de Yina Calderón, quien no ocultó su descontento ante la llegada de la influencer mexicana.

¿Yina Calderón no soporta a Manelyk González?

Desde el primer momento en que Manelyk cruzó la puerta, se notó la incomodidad en el ambiente. Yina Calderón, DJ y creadora de contenido, fue directa al mostrar su rechazo, causando uno de los momentos más virales de la noche en redes sociales.

Cuando algunos de sus compañeros intentaron calmarla, Yina no dudó en responder de forma desafiante: “Yo miro mal al que se me dé la gana, acuérdate de eso”. Por su parte, Manelyk, visiblemente sorprendida por la hostilidad, contestó con tranquilidad: “Yina… no sé, ni me conoce. No sé si se siente pelada, pero no importa”.

Este comentario provocó una nueva reacción por parte de Yina, quien no se quedó callada y lanzó otra declaración polémica: “Primero que nada, no sé qué significa ‘pelada’, así que le va a tocar empezar a hablar en español colombiano para que le pueda entender. Y dos, tiene un perfume que le huele asqueroso, por eso es que no me la aguanto”.

La escena no tardó en desatar una ola de reacciones en redes sociales, tanto de seguidores de Manelyk como de fanáticos del programa transmitido por el Canal RCN. Muchos reprocharon la actitud de Yina, afirmando que fue una falta de respeto innecesaria hacia una nueva integrante que apenas estaba llegando.

Comentarios como “la educación no pelea con nadie” o “qué vergüenza con Manelyk, ¿qué le pasa a Yina?” se multiplicaron en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram. La tensión entre ambas participantes sigue creciendo dentro de la casa, y lo que parecía ser una simple rivalidad inicial podría escalar en los próximos días.

Hermana de Yina Calderón explicó por qué su hermana odia a Manelyk

Este conflicto ya traspasó los muros del ‘reality’ y llegó hasta la familia de Yina Calderón. Su hermana, Juliana Calderón, no se quedó callada y salió a respaldar públicamente a la ‘influencer’.

En una historia publicada en sus redes sociales, Juliana expresó con contundencia su apoyo a Yina:

“Obvio que lo tenía que hacer. Ella sabe a lo que fue, y fue a generar contenido, no a hacer como todos los demás que llegan a saludar y decir ‘hola, hola’. Así no se genera nada. Ella puede ser lo que sea, pero jamás es bruta”.

Pero sus declaraciones no se detuvieron ahí. La hermana de Yina también aprovechó para lanzar una indirecta contra Melissa Gate, quien ahora está en la versión estadounidense del programa: “Se llevaron a la de los porcentajes, y la del contenido la dejaron en la casa”.

El conflicto protagonizado por Yina Calderón y Manelyk González ha dividido a la audiencia, causado todo tipo de opiniones. Mientras algunos aplauden la autenticidad de la colombiana, otros critican su actitud como grosera e innecesaria y además que somos muy buenos anfitriones con los extranjeros.

Lo cierto es que, con este nuevo giro en la trama, ‘La casa de los famosos Colombia’ se vuelve aún más impredecible, y promete mantener a los televidentes pegados a sus pantallas en los próximos capítulos.

