“En estos 3 años y medio, he intentado iniciar un par de relaciones, pero no me han dado resultado”, confesó el famoso durante una entrevista con ‘La Red’. En seguida, indicó que no ha encontrado una mujer con la que se sienta compenetrado:

“Hoy en día, trato de buscar una persona que me agrade físicamente, obvio, pero [también] con la que yo me sienta más identificado en cuanto a mis creencias, en cuanto a mi forma de ser y de pensar, porque yo ya tengo 46 años; no soy un niño de 25”.

El ‘Negro’ añadió que quiere encontrar una pareja que lo acompañe y camine con él “en paz” el resto de su vida.

En medio de la entrevista, el actor se refirió a la separación con su esposa e indicó que él tuvo la culpa en un 90 % debido a errores que cometió.

El famoso también señaló en el programa que no se ha “matado la cabeza pensando en el pasado”, pero sí ha reflexionado sobre los errores que cometió. Asimismo, manifestó que cambió y es un hombre nuevo.

“No quiero sonar a frase de cajón, pero yo pienso que absolutamente todas las personas tenemos derecho a cometer errores y tenemos derecho a decir ‘sí, la embarré’, y tenemos derecho a cambiar”, concluyó.