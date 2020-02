View this post on Instagram

Parte 1 // La presentadora querida y admirada por todos los colombianos dialogó con nuestra Directora de @entretenimientorcn, @cristinaestupinan sobre el fallecimiento de su amado padre y cómo afrontó esta dolorosa experiencia junto a su familia y seres queridos 🙏🏻 ¡Gracias Clau por abrir tu corazón con @entretenimientorcn y nuestros televidentes! ❤️ #ClaudiaBahamon #entretenimientorcn