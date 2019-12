Luego de confirmar que terminó su relación sentimental con Norman Capuozzo, la reconocida actriz aseguró que no ha borrado las instantáneas que se tomó con el empresario cuando tuvieron unas pequeñas vacaciones por Europa.

“No he borrado ninguna foto, de ningún ex, así que si miran más para atrás, encontrarán fotos de Andy”, expresó Lina.

No obstante, la foto que abre esta nota ya no se encuentra en las publicaciones de Instagram de Tejeiro, lo que refutaría la confesión de que no borró ninguna foto con Capuozzo.

La actriz también manifestó que la ruptura era definitiva, porque tiene otras prioridades en su vida, y esas no son compatibles con las del exitoso empresario venezolano.

“Dejen el drama”, finalizó Lina con respecto a la pregunta que le hizo el fanático, sobre las fotos de sus anteriores relaciones en Instagram.

La confesión se puede ver desde el segundo 00:34 de esta recopilación de las historias de Tejeiro: