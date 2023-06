A través de un gracioso video, el acordeonero Wilber Mendoza le ‘reclamó’ al cantante vallenato, ‘Poncho’ Zuleta, los $ 5 millones que le adeuda desde hace un largo tiempo.

(Le puede interesar: “Qué noche la de anoche”: Silvestre Dangond se fue de parranda junto a ‘Poncho’ Zuleta)

En el clip, el hijo de ‘Colacho’ Mendoza, dice riéndose: “Hay un cliente que me debe $ 5 millones desde hace 3 años. Son $ 5 millones o mil dólares”, mientras mira y señala al ‘Pulmón de oro’.

Inmediatamente, ‘Poncho’, quien presumió recientemente a su esposa, le responde que no pierda la fe ni la esperanza, pero que tenga claro que las deudas caducan. Después de su jocosa discusión, Wilber empieza a tocar el acordeón y Zuleta lo acompaña cantando ‘La creciente del Cesar’.

Lee También

“Está lloviendo en la Nevada, en el Valle va a llove’

El relámpago se ve, como velas que se apagan

Si no quieres condolerte, de mi pena y mi pesar

Me voy a tirar al Cesar, pa’ que me ahogue la corriente

Y si el río se lleva el puente, busco otro modo de verte

Porque pal’ cariño mio, nada importa un río creció’”, dice la estrofa de la canción interpretada por ‘El pulmón de oro’.