GRACIAS TOTALES. Durante estos últimos tres días he recibido gran cantidad de mensajes de apoyo y cariño a propósito de mi estado de salud ( y eso que no lo había hecho público ). Muchos de ustedes no lo saben pero desde hace años enfrento episodios de depresión y ansiedad. Comenzaron mientras trabajaba en mi programa de RCN y llegaron las primeras amenazas y agresiones telefónicas y luego en las redes. Esa fue una de las razones por las que me tomé un año sabático y es algo que incluso he compartido en mi obra de teatro “Pirry y el volcán. El estrés es un asesino silencioso y la depresión una enfermedad seria. En estos tiempos mi situación es mucho mejor que en el 2014 por ejemplo, pero cada tanto regresa de pronto como un ataque de ansiedad o una crisis nerviosa. Un cuadro de depresión me ha traído al hospital nuevamente pero con la compañía de mi familia el apoyo médico y obvio todos sus mensajes, ya estoy mucho mejor y ojalá entre mañana y pasado mañana estaré en mi casa. De verdad agradecido por todo su apoyo y cariño les mando un gran abrazo a todos y mi solidaridad a todos los que pasan por esta enfermedad.