Juan Diego Vanegas y ‘Piroberta’ fueron una de las parejas escogidas para viajar por diferentes partes del mundo, dando a conocer famosos sitios turísticos y culturas. Sin embargo, ‘Piroberta’ no esperó que se fuera a encontrar con un acto de discriminación en uno de los lugares más famosos del mundo.

Julián Madrid, como es el nombre real de ‘Piroberta’, es reconocido desde su participación en ‘Sábados felices’ por su cómico personaje. A pesar de que espectadores en Colombia le tienen un cariño especial, es diferente que personas de otro país entiendan por qué va vestido de esa manera.

Lo cierto es que cuando Juan Diego Vanegas y ‘Piroberta’ trataron de subir al mirador de la Catedral de Italia por el ascensor, un hombre de seguridad del lugar bajó a ‘Piroberta’ por su manera de vestir.

Ante esto, fue Juan Diego Vanegas el único que pudo subir al lugar a tomarse algunas fotos y lo llamó para decirle que, efectivamente, no le iban a permitir la entrada.

A pesar del mal momento, ‘Piroberta’ no lucía muy afectado, sino hasta cuando habló en el set del programa de Caracol Televisión, en donde afirmó que no le gustó cómo Juan Diego Vanegas se quedó callado y no lo defendió, en modo de broma.F

¿Cómo nació ‘Piroberta’?

En la familia de Julián Madrid siempre estuvo la comedia presente, pues aseguró que fue su padre quien le heredó la chispa. Sin embargo, confesó que nunca pensó que se dedicaría a eso toda la vida hasta que se acercó a una audición. Apareció hablando de manera más femenina y al jurado le gustó.

A pesar de que su papá se opuso a que se dedicara a la comedia, Julián le aseguró a Pulzo, en una entrevista de 2021, que no se arrepintió nunca de su decisión.

