Hace unos días se jugó la final de la Kings League y además del buen fútbol dejo nuevas polémicas en relación con la separación de Gerard Piqué, el exfutbolista del F.C. Barcelona, y la cantante colombiana Shakira.

(Lea también: Shakira destrozó impresionante récord en los Billboard; sigue facturando, y en grande)

Todo comenzó cuando para amenizar la fiesta de la final, el exjugador español llevó al cantante colombiano, Manuel Turizo, para que cantara en el ‘show’ de la final.

Lo que no se esperaría Piqué es que el cantante colombiano cantara la canción ‘Copa vacía’, que fue el sencillo que Turizo grabó junto a Shakira recientemente.

Manuel Turizo cantando "Copa Vacía" de Shakira en el evento de la kings league de Piqué. El ex siempre la tendrá presente y se agarrara de ella. pic.twitter.com/D4Tdp9xDm1

Hasta hubo un momento bastante curioso y es que cuando Turizo estaba cantando la canción se quedaba en silencio para que se escuchara la voz de la barranquillera.

Esta canción, que como muchas otras hacen referencia a la separación entre el español y la colombiana, que ha dado de que hablar desde que ocurrió, fue motivo de burla para Piqué, por lo que en un momento de la noche, en medio de la fiesta, los asistentes lo abuchearon mientras coreaban el nombre de “Shakira, Shakira, Shakira”.

Cuando Piqué tomó el micrófono y se dispuso a hablarle a todos los asistentes, comenzaron a interrumpirlo de esta manera, lo que al parecer no le gustó mucho al español, pues tuvo que esperar a que dejaran de corear el nombre de la madre de sus dos hijos para comenzar a hablar.

Minutos después, en tono de charla y seriedad, el español les dijo las siguientes palabras al público. “¿Y qué pasa? ¿Qué pasa?”, preguntó. “Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie”, expresó Pique en su propio evento.

Crowd chants “Shakira” at Gerard Piqué during a Kings League event in Madrid. pic.twitter.com/fwDMIWArn6

— Pop Crave (@PopCrave) July 30, 2023