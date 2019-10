En ese mismo programa, Piero añadió que su esposa volvió a quedar embarazada al poco tiempo y de esta manera nació el pequeño Juancito. Cierto día, cuando el pequeño tenía 4 años, el menor le manifestó al artista que no debía estar triste por su primer hijo porque él era Mariano. Eso, según su relato, lo sorprendió porque nadie de la familia le había contado sobre él.

Maureén Maya Sierra, biógrafa del cantante, describió en su libro ‘Piero, mi querido Piero’, el extraño momento que él vivió. En palabras del artista, recogidas por ella, esto fue lo que pasó:

“Yo quedé gélido, cómo iba él a saber acerca de Marianito, pero lo disimulé y le pregunté: ‘¿Ah, no? ¿Y por qué no?’. ‘Porque Marianito soy yo’, me respondió firme. Quedé petrificado. Me moría de ganas de grabarlo, pero no quería cortar el hilo para buscar una grabadora, así que que traté de seguir la conversación con la mayor naturalidad posible”.