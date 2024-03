Por: EL PILON SA

Este viernes 1 de marzo se cumple un año de la muerte de Imelda Romero, madre del cantante de música vallenata Peter Manjarrés. Con motivo de su primer aniversario, el artista le dedicó unas emotivas palabras a su mamá en las redes sociales, en las que ratificó el amor que sigue sintiendo por ella a pesar de su ausencia.

“Madre: hace un año te fuiste, pero sigues en mí, a cada instante te recuerdo. No me cansaré de darte las gracias por todo lo que hiciste por mí y mi hermano. Seguirás siendo nuestro amor eterno”, se lee en el mensaje publicado en Facebook.

Viernes 1 de marzo primer aniversario. Misa iglesia la Natividad valledupar 6 pm pic.twitter.com/8qXtCMXk8M — petermanjarres (@PeterManjarres) February 28, 2024

Peter Manjarrés, quien le hizo inocentada a su esposa, le agradeció a su madre el esfuerzo que hizo por sacarlos adelante a él y a su hermano. Describió también la falta que le hace no tenerla a su lado.

“Te amaré por siempre. No me dejes solo, desde el cielo cuídame, guíame y mándame bendiciones. Me haces mucha falta”, agregó.

Imelda Romero falleció en Valledupar tras batallar durante varios años contra el cáncer. El cantante vallenato y su esposa Tata Becerra la siguen recordando y contando anécdotas, como sucedió durante una entrevista en la que la abogada y generadora de contenidos contó detalles de la relación que tuvo con su suegra.

“No fue fácil. Pienso que el problema de la señora Imelda no era conmigo, el problema era con cualquier novia de Peter. Yo tengo una historia con ella bastante fuerte, porque a mí Peter, antes de llevarme a conocer a su mamá me dijo cómo era ella y que no me fuera a asustar, que era un poco fuerte y que me podía salir con una cosa y la otra. Le dije que listo, que íbamos pa’ lante”, narró ‘Tata’ Becerra.

Finalmente, aseguró que lograron superar las diferencias y fue ella quien acompañó a su suegra en los momentos más dolorosos de su vida.

