Peter Manjarrés vivió un momento realmente incómodo en una de sus presentaciones de Bolívar, precisamente en Regidor. Mientras él se encontraba cantando, una señora que se encontraba en primera fila empezó a gritar.

La espectadora exhibió un cartel con un mensaje desafiante y profirió insultos. En lugar de responder con agresividad, el cantante mantuvo la calma y le ofreció el micrófono para que manifestara su inconformidad. No obstante, luego escuchar su exclamación, el artista se limitó a reafirmar su actitud de respeto y prosiguió con su presentación.

No fue todo, pues la mujer ingresó a la parte de atrás del escenario para seguir con la discusión, nombrándole una fecha y un lugar de la que el cantante no tenía idea.

Ante esto, y teniendo en cuenta que la noticia se volvió viral en redes sociales, él se manifestó por medio de un tuit:

“La envidia es una vaina jodida, no pueden verlo a uno bien. Ahora inventando noticias negativas para dañar el lanzamiento de mi nuevo álbum. Tengo mi conciencia tranquila. El que no debe nada teme. Vamos con todo. Que se sienta ‘La jerarquía'”.

Evidentemente molesto, aseguró que se trataba de algo ajeno a él, sin imaginarse quién era la persona detrás de ello. Resulta que su esposa María Alexandra Becerra le quiso hacer una pequeña broma.

A través de las redes sociales, la mujer grabó al cantante en el momento exacto en el que le confesó que ella era la responsable:

“Pedro sabe lo que lo molesto. Y sí, lo molesto todo el día y todo el día le vivo poniendo trampas en casa. Ya él me conoce y vive prevenido hasta cuando se va a bañar porque siempre le dejo activada la ducha para que le caiga de frente en la cara y fría cuando vaya a prenderla. Pero creo que con esto me pase un tris. Te amo amor, ¿qué sería de tu vida sin mí y de la mía sin ti? Perdóname”

“Hombre, sea seria”, respondió el cantante y se levantó molesto de la silla en la que se encontraba. Luego añadió: “Te amo compañera de mi vida, pero no me hagas tantas bromas“.

¿Quién es la esposa de Peter Manjarrés?

Le dicen de cariño ‘Tata’ Becerra y la relación empezó cuando ella se encontraba estudiando inglés en Londres, mientras que él estaba en Valledupar grabando un álbum. Ella le escribió un mensaje por Twitter, enviándole un video de su música sonando.

Él no la reconoció al inicio, pero se dio cuenta después que se conocían de años atrás, ya que sus padres eran vecinos. Siguieron hablando por meses, hasta que Becerra volvió a Colombia para un cumpleaños del cantante y desde ese entonces no se han separado para nada.

Han recibido muchas críticas desde que iniciaron su relación, teniendo en cuenta que se llevan una diferencia de edad de 15 años. En una entrevista para Revista Vea, él comentó:

“La misma ‘Tata’ me dice que las mujeres envejecen y maduran más rápido, y yo siempre la molesto y le digo: ‘Mi amor, cuando yo tenga 85, tú tendrás 70, y vamos a estar casi iguales. A mí siempre me han gustado las mujeres menores y, aunque las mayores también son lindas, yo estoy feliz con mi mujer. Me parece genial que sea 15 años menor”.

Su relación enfrentó varios retos, sobre todo de personas que los quisieron separar: “Al principio de esta relación, quisieron dañarnos manos ajenas, y he tratado de evitar decir quiénes son. Me ‘hackearon’ mis redes para ponerle mensajes mal intencionados a mi esposa. Yo denuncié eso y supimos quién fue”.

