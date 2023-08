Después de más de un mes en cartelera, el dominio de ‘Barbie’ ha sido aplastante en todo el planeta. La película ha batido multitud de récords y es ya una de las más taquilleras de la historia. Para celebrarlo, Warner Bros va a estrenar una nueva copia en cines en la que tendrá una escena poscréditos. Recientemente, le hicieron un sentido homenaje al icónico Chapulín Colorado.

El estudio confirmó un acuerdo con las exhibidoras para proyectar ‘Barbie’ en salas Imax durante una semana a partir del 22 de septiembre. Estas salas, hasta ahora, estaban ocupadas por ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan. Y para esa nueva versión del filme habría incluido una escena poscréditos.

“Hicimos ‘Barbie’ para la gran pantalla, así que es muy emocionante poder llevarla a Imax, la pantalla más grande de todas. Y como agradecimiento especial a los fans de ‘Barbie’, estamos encantados de compartir un poco más del increíble trabajo de nuestro reparto y equipo, añadiendo nuevas imágenes especiales que esperamos que el público disfrute”, explica la directora.

