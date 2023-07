En ese juego de coquetería y seducción en el que ambos se encuentran desde que estaban en Alpha, y que retomaron al reunirse en Beta, ambos siguen sin hacer oficial nada, pero se sabe que son los que más cerca están de conformar una pareja en la presente edición del ‘Desafío The Box’.

Y es que ya incluso lo parecen, aunque se sabe que Rapelo tenía pareja fuera del concurso. En el capítulo de este jueves tuvieron lo que pareció toda una escena de novios, cuando él estaba hablando de estrategias con su compañero Yan.

Rapelo decía que Sara no puede ir a la prueba de agua porque “si hay una rampa esa no sube ahí nunca”. Su conclusión fue que “si agua es bienestar nos vamos con Juli”, pero en ese momento llegó ella, y Yan sentenció que “tiene que ir a aire”.

“Por qué quiere cambiarla”, le dijo a Rapelo en broma, pues nunca dijo eso, pero ella lo creyó. Yan siguió en tono de chanza diciendo que él creía que ella “de pronto se cae”. El samario se rio: “Yan si es bochinchero”.

Ella se puso a la defensiva y aunque Rapelo aclaró que nunca había dicho tal cosa, ella se puso digna: “No necesito que ninguno confíe en mí, yo confío en mí”. Yan dijo que la estaba defendiendo, pero Rapelo también tomó otra actitud: “Deje de ser grosera”, le dijo, manteniendo el tono bromista, aunque ella seguía seria.

“Esto no es ser grosera, estoy siendo real. Qué es lo grosero”, siguió ella. “Tu respuesta, no le metas corazón”, le contestó él, antes de incorporarse como si fuera a irse. “Venga, estoy hablando, respeta. Eso sí es grosería”, le pidió ella, cada vez más seria.

Ninguno se dejaba hablar, y ella insistía en sentirse segura. “Estás peleando tú sola”, le repetía él. “¿Decir las cosas es pelear?”, seguía ella. “Estás en tónica de pelear y yo no estoy peleando”, se acusaban, entre seriedad y risas, pese a lo fuerte de sus palabras.

Al rato se quedaron solos y pudieron hablar más intimamente. “¿Qué tienes, estás guapa?”, le dijo él, refiriéndose a su molestia. “Esas actitudes no me gustan. Me fastidia”, le explicó ella. Aunque todo parecía ir de nuevo a la pelea sin sentido, ella se sinceró: “Siento que dudas”, dijo, y le pidió que aprendiera a escuchar.

Ya entre risas, Juli cambió el semblante: “Ya me lo estoy pillando como es”, dijo, y él ofreció quedar en “paz y amor”. Al final la prueba fue de tierra y Beta volvió a ganar, consiguiendo motos para todos sus integrantes y salvándose del primer chaleco para una mujer.

