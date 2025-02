El querido actor colombiano Pedro Pallares está casado con la ex Señorita Colombia, Lucía Aldana, y fruto de su amor nació Jacobo en abril de 2023. Sin embargo, recientemente el niño tuvo que ser hospitalizado.

Así lo informó Red+ Noticias. Además, desde sus historias de Instagram, Aldana contó detalles de la situación que vive por las complicaciones de salud del menor, sin especificar qué clase de padecimiento sufre.

Mejorando, gracias a Dios; ya no tengo brazos y la rodilla me duele porque desde hace tres días Jacobo no toca el piso, pero todo sea por el bienestar de mi pollito. Gracias por sus oraciones.

¿En qué novelas ha actuado Pedro Pallares?

Pallares, además de su participación en ‘Protagonistas de novela’, ha participado en producciones como ‘La séptima puerta’, ‘Pandillas guerra y paz’, ‘La reina del flow’, ‘Tiro de gracia’, entre otras.

