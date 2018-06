En entrevista con La Red, Pedro recordó que ese domingo, hacia las 4 de la mañana y después de celebrar con tragos desde la tarde del día anterior, él salió a comer con su esposa y unos amigos. Cuando él y su mujer terminaron, salieron a coger un taxi de regreso al hotel donde se hospedaban. Fue en ese momento que empezó todo.

El actor aseguró que unas personas se le acercaron para pedirle fotos y autógrafos. Él se negó porque se sentía mal: estaba tomado, cansado y no tenía ánimo de nada. De repente, vio que un taxi llegó a dejar a alguien y le pidió a su esposa que estuviera pendiente de ese carro, por lo que ella se alejó de él.

En medio de esta situación, las personas siguieron acercándosele y él le gritó a Paula, su esposa, para que siguiera pendiente del taxi. Ella se devolvió a donde estaba él porque creyó que la estaba llamando. Todo se volvió confuso en ese instante:

“Como por el ‘rabo’ del ojo, yo miré y sentí una mano que venía como a agarrarme, pero como yo estaba mirando a Paula, yo no sabía si era para mí o si la iban a agarrar a ella. Cuando yo me veo así, que la mano viene, yo lo único que hice fue soltar la mano”.

Pedro le reventó la nariz a ese hombre que supuestamente quiso atacarlo. Aunque el actor indicó en el programa que esa persona, en compañía de sus amigos, querían robarlo, no se sabe si en efecto ese era su objetivo, pues el actor reaccionó por un “reflejo”, como él mismo lo dejó en evidencia.

Después de ese golpe, una amiga del supuesto agresor rompió una botella de cerveza y amenazó al actor, por lo que él la empujó al suelo, igual que a otro hombre que también lo agredió. Cuando llegó la Policía, estas personas acusaron al actor:

“Ellos empezaron a decir que yo los ataqué, que le reventé la nariz al tipo. Yo dije: ‘Sí, se la reventé porque me venían a atracar’. Hermanos, les estoy diciendo que no quiero una foto, a mi nadie me obliga a que tengo o no tengo que tomarme una foto y más si se los estoy diciendo de buena manera”.