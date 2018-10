“Para mí, hoy cantaste maravilloso”, dijo Amparo Grisales y, antes de que pudiera terminar, César Escola le lanzó un rotundo “no”, acompañado de una tapada de cara con la mano, como diciendo “qué oso”.

César siguió haciendo ruidos como “hmpf, hmpf”, lo cual molestó a Amparo: “¿Me dejas dar mi devolución sin hacer esos quejidos tan tontos tuyos?”, le espetó la actriz.

“No son tontos”, reaccionó Escola. “Sí, son tontos”, insistió Amparo, en lo que marcó el inicio de una pataleta de la única mujer del jurado.

Cuando César intentó dar su retroalimentación, Amparo lo interrumpió con sus apreciaciones, lo que generó el reclamo inmediato del argentino: “Amparo, déjame hacer mi devolución ahora”, dijo casi gritando. “Tú te metes con la mía, entonces yo me meto con la tuya”, le reclamó Grisales.

Cuando se sintió ignorada por César, quien siguió haciendo la evaluación de la presentación, Amparo no aguantó y se levantó de su silla, al tiempo que decía: “Ay, no. Yo me voy para mi casa”.

“¿Pero por qué?”, le preguntó Escola, mientras la concursante y Pipe Bueno miraban, atónitos. Incluso, el presentador Ernesto Calzadilla, que estaba con la concursante en el escenario, le dijo a la diva dos veces: “Por favor…”.

César Escola se fue detrás de Amparo y le dijo: “A ver, amor”, y la llevó de nuevo a su puesto. “Pero si estoy dando la devolución”, le explicó Escola. “Por eso me estoy devolviendo”, dijo Grisales, visiblemente molesta, lo que marcó el fin de la discusión, con una decisión dividida, Amparo que sí dio el voto por ‘Shakira’ y con los dos jurados varones que dijeron que no.

Amparo también le intentó sabotear la impresión a Bueno, quien se lo tomó con buen humor y no se ‘dejó sacar del partido’ de Grisales: “Lo siento”, se excusó la diva con la concursante, “perdieron la esencia de ‘Yo me llamo’ estos dos”, puntualizó… y siguió brava hasta el final del programa.