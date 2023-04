El padre dela cantante Alejandra Guzmán, el compositor y cantante Enrique Guzmán causó preocupación entre sus seguidores y los medios de comunicación mexicanos cuando no llegó a una rueda de prensa que tenía planeada hace unos días. En dicho evento el exesposo de la actriz y conductora Silvia Pinal hablaría sobre los detalles de su gira musical que incluyen un concierto en el Arena de Ciudad de México. Sin embargo, el compromiso no se pudo llevar a cabo de manera presencial y finalmente, el artista contestó las preguntas de los comunicadores de manera virtual. ¿La razón? Había tenido que acudir de emergencia a una clínica mexicana por quebrantos de salud relacionados con su estómago.

View this post on Instagram

El padre de Alejandra Guzmán aseguró sentirse mejor y se refirió a su temor a la muerte no por ella en sí misma, sino por lo que puede causar y los líos legales en torno a la herencia que se dan en este tipo de situaciones.

(Vea también: Shakira se regó en prosa con Carlos Vives en sentido mensaje; hasta los políticos llevaron)

“Le tengo temor, miedo no, porque finalmente la gente se tiene que morir algún día no más no empujen. Juan Gabriel, que era un hombre muy preparado, muy listo y muy organizado, hasta él ha tenido problemas porque no falta un pende… que detrás de la muerte de uno habrá gente que tiene ganas de quedarse con algo tuyo”, dijo.