green

“Yo soy muy introvertida y, obviamente, aunque no parezca, el tema de exponer mi cuerpo y de usar cositas muy cortitas no era algo que me hiciera sentir muy cómoda que digamos”, contó la artista en el noticiero.

Sobre el vestuario, en días pasados, la celebridad también había dicho que con algunas prendas sentía mucho frío en ciertas locaciones y sobre todo cuando las grabaciones se extendían hasta la madrugada.

Asimismo, respecto a otras incomodidades, Paola Rey volvió a recordar en la charla con el informativo una de las escenas de ‘Pasión de gavilanes’ que más pena le dio hacer.

Se trata de una grabación íntima en una cascada, que fue emitida nuevamente este mes y sobre la que la actriz también había revelado en Pulzo una ‘trampita’ que tuvieron que hacer con esa escena para que saliera bien y no a medias, por culpa del frío.

“Es ese momento, justamente después de la cascada, cuando Norma nos ve [a Jimena y Óscar], y para que no se nos viera nada teníamos que estar muy quietos, pero teníamos que esperar a que todo el equipo saliera de la montaña para empezar a grabar”, rememoró la famosa en Caracol, cuando le preguntaron por las escenas de pasión que, por su timidez, le dio pena hacer en la novela.

Cabe mencionar que al respecto, Paola y su compañero de escenas íntimas, Juan Alfonso ‘el Gato’ Baptista (Óscar Reyes en ‘Pasión de gavilanes’), además revelaron en ‘La red’ una pena que pasaron con unos alumnos que los vieron desnudos, por un descuido.