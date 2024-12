La emocionante final de ‘MasterChef Celebrity 2024‘ se celebró el pasado 17 de diciembre, marcando el cierre de una de las temporadas más vistas y aclamadas por el público. Este año, el ‘reality’ reunió a un diverso grupo de celebridades que, a lo largo de la competencia, demostraron su talento culinario en un desafío constante.

El desenlace estuvo protagonizado por Carolina Cuervo, Vicky Berrío, Martina La Peligrosa y Paola Rey, quienes sorprendieron con platos únicos que reflejaron sus raíces y creatividad. En la gran final, cada una presentó una entrada, un plato fuerte y un postre ante los exigentes jueces. Finalmente, Paola Rey se alzó como ganadora tras conquistar los paladares de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

Entre risas y lágrimas de felicidad, la actriz celebró este logro, rodeada de los aplausos y el reconocimiento de sus compañeras. Luego de recibir el trofeo, Paola Rey protagonizó un divertido momento con Vicky Berrío y luego inició una serie de entrevistas para compartir su experiencia en el programa.

¿Qué pasó con Paola Rey y Jorge Rausch?

En diálogo con el medio Infobae Colombia, la actriz se sinceró sobre su relación con Jorge Rausch, quien fue especialmente exigente con ella durante la competencia. Paola Rey confesó que, aunque en ocasiones sintió la presión de las críticas del chef, entendió que su exigencia era una muestra de profesionalismo y confianza en su potencial.

“Jorge Rausch me daba muy duro, era muy fuerte conmigo. Yo siento que él es muy profesional en lo que hace. Admiro mucho a Nicolás, Adria y Jorge. Son personas que han construido una carrera magnífica y están donde están porque lo merecen”, expresó.

La ganadora también reflexionó sobre cómo las exigencias de los jueces la llevaron a descubrir habilidades que desconocía en sí misma. “Tal vez ellos veían en mí cosas que yo no veía, o que estaba descubriendo durante el programa. En términos de sazón y creatividad, fue un proceso de aprendizaje que me exigió bastante, pero que valió cada esfuerzo”, comentó con emoción.

La victoria de Paola Rey no solo coronó su esfuerzo, sino que también dejó claro que su paso por ‘MasterChef Celebrity 2024‘ fue una experiencia transformadora que le permitió brillar dentro y fuera de la cocina.

“Al final, les agradezco por todo el proceso y por cada experiencia vivida. Este programa no solo fue un reto culinario, sino también una confrontación conmigo misma. Aprendí que es fundamental saber recibir críticas, porque no todo el tiempo te van a halagar ni decir cosas bonitas. Esas palabras fuertes, aunque difíciles, te hacen reflexionar y pensar: ‘Ok, necesito hacerlo mejor en el próximo reto y esforzarme más”, expresó la actriz.

“Mirando hacia atrás, la actriz dice que no cambiaría absolutamente nada. Creo que este viaje era el que me correspondía vivir; lo asumí, lo enfrenté y lo disfruté tal cual fue. Hoy me siento muy contenta y satisfecha con todo lo que pasó”, expresó la actriz con gratitud.

Con esta reflexión, Paola Rey cierra un capítulo lleno de aprendizajes y emociones. En diálogo con el medio, destacó que su participación en ‘MasterChef Celebrity 2024’ no solo le dejó valiosas anécdotas, sino también un profundo autodescubrimiento. Enfrentarse a desafíos complejos la ayudó a crecer y a fortalecer su carácter, consolidando una experiencia que, sin duda, quedará grabada en su corazón.

