En la grabación, Simpson comienza explicando que Rob Kardashian “fue como un hermano para mí, fue un gran hombre. Conoció a Kris, se casó con ella y pasaron un muy buen tiempo juntos”.

Enseguida, el exconvicto se refirió al rumor que circuló el mes pasado, que aseguraba que él y Jenner habían tenido una aventura tan caliente, que la famosa terminó en el hospital: “Nunca, y quiero insistir en nunca, de ninguna forma tuve ningún interés en Kris, romántica o sexualmente. Nunca tuve tampoco ningún indicio de que ella tuviera interés en mí”.

Aclarada esa parte, Simpson también habló de otro chisme que lleva años dando vueltas: que Khloé Kardashian es su hija.

“Khloé, como con todas las chicas, me siento muy orgulloso de ella, como ‘Bob’ lo estaría se estuviera aquí. Pero el hecho simple del asunto es que ella no es mía”, dijo, como se puede ver en el siguiente video publicado en su cuenta de Twitter:

The first thing I want to set straight is this story Pardo (who was not my manger) is talking about all over the media regarding me & @KrisJenner pic.twitter.com/tZ9EJd4qxF

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) June 17, 2019