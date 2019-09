Luego del revuelo que causaron varias fotos de ‘RiRi’ con un ceñido vestido negro que lució para su gala anual ‘Diamond Ball’, el portal aseguró que la intérprete de ‘We Found Love’ no está esperando su primer hijo.

Además de las imágenes que circularon, en las que se le veía un aparente vientre abultado a Rihanna, los rumores también tomaron vuelo por una entrevista que dio ella en al alfombra roja del evento benéfico, en donde dijo que daría a luz a una mujer negra, aunque, al parecer, solo se refería a un futuro que aún no se sabe si será a corto o largo plazo.

Was this Rihanna telling us she’s pregnant ???? pic.twitter.com/ElGkPylwr2

— this is once again a Rihanna stan accounf (@JustJJxo) September 13, 2019