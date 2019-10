Dangond lanzó un sencillo muy fiel a su estilo, que además viene acompañado de un clip que recuerda la moda y fotografía de la película que protagonizaron John Travolta y Olivia Newton-John en 1978, y que fue filmado en el icónico hotel International Inn, de North Miami Beach.

El reconocido cantante Santiago Cruz se junta con los creadores de contenido digital ‘El Parche’ para sacar una nueva canción que evoca al género neo punk de los 2000; una renovación absoluta de los sonidos que el cantante tiene acostumbrados a escuchar a sus seguidores.

Por otro lado, Prettymuch y CNCO se unieron para lanzar ‘Me necesita’. El tema, producido por el fabricante de éxitos Savan Kotecha (Ariana Grande, Katy Perry), también estrena un video oficial dirigido por Isacc Rentz y rodado en Los Ángeles, en el que se recrea una batalla de fútbol épica entre las dos bandas, que además deleitan con coreografías y hazañas espectaculares que desafían incluso la gravedad.

Aparece también con nueva música Louis Tomlinson, quien presenta ‘We Made It’, una oda a los sueños adolescentes y al amor juvenil, que fusiona las influencias del artista en la última década con sonidos electrónicos y pop contemporáneos.

La canción está inspirada en las noches de Mánchester en épocas de One Direction: “Cada vez que tenía tiempo libre, solía ir a Mánchester para salir con mis amigos. Me hizo darme cuenta de que ya no vivía en el mundo real y me lo estaba perdiendo. Amaba ser normal, loco y estúpido. Era el mejor escape. Nos quedábamos despiertos hablando toda la noche de nuestros sueños y lo que queríamos que nos pasara. Esa edad es muy especial. Uno no sabe lo que el futuro depara y cuando se está joven se tiene mucho potencial. Uno se pregunta ¿hacia dónde va la vida? Quién sabe…”, dijo Tomlinson sobre este sencillo.

Para los amantes del reguetón llega el lanzamiento de J Álvarez, quien presenta ‘Se la vive’, una colaboración con D. Ozi, cantante y compositor puertorriqueño; también el resultado de la unión de Yatra con Ñejo en ‘Mañana no hay clase (24/7)’; ‘Feka’, el sencillo de De La Ghetto, El Alfa y Miky Woodz; y ‘Memoria rota’, la más reciente apuesta de Arcangel con Myke Towers.

Y para cerrar, el polémico regreso de Selena Gomez, quien no lanzó uno, sino dos temas esta semana, causando revuelo en redes sociales porque, al parecer, están inspirados en su ex, el canadiense Justin Bieber.

Como dato extra, con motivo de sus 25 años de trayectoria artística la banda de rock uruguaya No te va gustar presentó el especial audiovisual ‘Otras canciones’, producción que compila parte de su carrera, sus canciones clásicas y aquellos temas que no suenan en los shows multitudinarios, pero que son piezas fundamentales de sus discos, reinterpretados de manera íntima y tomando como base una instrumentación acústica.