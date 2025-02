La vida amorosa de Ornella Sierra ha sido centro de atención en los últimos días, primero por la confirmación de su ruptura con el cantante Miguel Bueno y luego por su nueva relación con el empresario Farid Pineda. Sin embargo, este romance ya enfrenta polémicas debido a las declaraciones de Leidy Durán Ayala, exnovia de Pineda y madre de su hija, quien dejó entrever que fue víctima de una infidelidad.

Durán, quien había estado ausente de redes sociales, reapareció el 28 de enero con una serie de publicaciones en Instagram en las que habló sobre los momentos difíciles que atraviesa y la importancia del amor propio en medio de una situación que, según sus seguidores, estaría relacionada con la reciente relación de su expareja.

“Hoy me doy un momento para recordarme lo que realmente valgo. El amor propio no siempre es fácil, pero tengo claro que es el primer paso para sanar y crecer. (…) He aprendido que la infidelidad no solo duele, sino que también enseña la importancia de cuidar de mí misma, de mi paz y de mi corazón”, expresó la creadora de contenido.