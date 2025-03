Amparo Grisales, protagonista de una icónica escena con Margarita Rosa, fue testigo de una situación en una de las presentaciones de la jornada del capítulo 40 de ‘Yo me llamo’ 2025. Fue vibrante.

¿Qué pasó en el capítulo 40 de ‘Yo me llamo’ 2025?

Cornelio Reyna hizo vibrar con ‘Lágrimas de mi barrio’ a los jurados, gracias a una interpretación emotiva en la que sacó a flor de piel el sentimiento, lo que fue un gran paso para avanzar y hasta erizar a Amparo Grisales. Le remarcaron atención en el rasgado de su voz.

Gloria Trevi, con ‘Cama y mesa’, provocó una lluvia de felicitaciones de los expertos por su canto y por la actuación como el personaje, por lo que Escola la calificó en “las grandes ligas” por su buen trabajo corporal y expresión.

La interpretación de Dean Martin de ‘Yo me llamo’ 2025 con ‘The man who plays the mandolino’ erizó al doble a Amparo Grisales, pero llevó a críticas de Rey Ruiz, con lo que tuvo diferencias tajantes con la caldense y con César Escola. A pesar de eso, se plantó en su posición sobre el cuestionamiento sobre la rigidez del artista.

Selena Quintanilla no conectó con el público en ‘Baila esta cumbia’ para provocar que armaran fiesta, por lo que la cuestionaron con dureza desde los miembros del jurado. Mucha exigencia y pendientes.

Pepe Aguilar, con ‘Esclavo y ama’, quedó en deuda porque, según César Escola, se le siente desconexión, a lo que el concursante reconoció nervios por la presencia de Rey Ruiz. Incluso, Amparo Grisales le dijo que era clave revisar el tema de sus mejillas.

Greeicy cantó ‘Error’ y, aunque se hizo un tatuaje como la artista original, las reacciones de los jurados no fueron las mejores. La cuestionaron por el color de la voz y ella misma quedó preocupada por el tema.

Óscar de León interpretó ‘Poco a poco’ y no solo se llevó los elogios de Rey Ruiz, sino que tuvo la sorpresa por el saludo del original. Lo conmovedor de la situación provocó el llanto del cantante. Escola afirmó que esa fue su mejor gala hasta ahora.

Ángela Aguilar se presentó con ‘Somos novios’ y llevó a las lágrimas a Rey Ruiz, lo que dejó en evidencia la belleza de la presentación. El llanto del cubano, conmovido por los recuerdos, sorprendieron a sus colegas, que lo consolaron.

Bob Marley se le midió a ‘Roots, rock, reggae’ con guitarra y se llevó los elogios del jurado, a pesar de que llegó nervioso y casi entre lágrimas a la presentación.

¿Quién fue el mejor del capítulo 40 de ‘Yo me llamo’ 2025?

Gloria Estefan se llevó el premio como la mejor del capítulo 39 de ‘Yo me llamo’ 2025, elegido por ‘Armonio’, la inteligencia artificial del programa de Caracol Televisión y responsable de ese proceso.

La participante eligió el rostro de Selena Quintanilla, en donde se escondía un millón de pesos como botín económico de la jornada, aún lejos del premio mayor de 100 millones de pesos.

Hasta el momento, en la presente temporada, el doble de Till Lindemann, cantante de Rammstein, es el del mayor botín con 25 millones de pesos en ese mismo reconocimiento.

¿Quiénes fueron sentenciados en capítulo 40 de ‘Yo me llamo’ 2025?

Greeicy, Selena Quintanilla y Pepe Aguilar quedaron en riesgo en el capítulo 40 de ‘Yo me llamo’ 2025, luego de que los comentarios de los jurados dejaron en evidencia sus cuestionamientos.

Estos se sumaron a Jhon Álex Castaño, Eduin Caz, Till Lindemann, Gilberto Santa Rosa, Jessi Uribe y Gustavo Cerati entre los que deben defender su cupo en la décima temporada del ‘reality’ de Caracol Televisión.

Xavi, Víctor Manuelle y Frankie Ruiz fueron antes eliminados del concurso de canto e imitación en esta etapa, en la que otros tres nombres se irán de la competencia, en una decisión que está en las manos de los jurados.

