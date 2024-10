A medida que el ‘reality’ se aproxima a sus episodios finales, los espectadores ya están especulando sobre quiénes serán los cinco finalistas.

Entre los concursantes, algunos han logrado destacar favorablemente, ganándose el afecto del público con recetas innovadoras y comentarios acertados. Otros han sido el centro de debates por sus comportamientos que han sido percibidos como sarcásticos y poco cooperativos, causando controversia y crítica entre los seguidores del ‘show’.

(Vea también: “Quisiera ya no estar acá”: ‘Cony’ Camelo, frustrada y hasta las lágrimas en ‘Masterchef’)

Uno de los momentos más comentados fue la controversia alrededor de ‘Cony Camelo’, una actriz conocida por su fuerte personalidad. En uno de los episodios más recientes, la competencia se centró en una prueba crítica donde los diez mejores tenían que demostrar sus capacidades para impresionar el exigente paladar de los jueces.

Sin embargo, se notó la ausencia de Camelo. Claudia Bahamón, la presentadora del programa, explicó a los concursantes y a la audiencia que ‘Cony’ no pudo asistir debido a una enfermedad.

(Vea también: Humillación pública a ‘Cony’ Camelo, de ‘Masterchef’; en Wikipedia la dejaron por el piso)

La naturaleza exacta de su condición no fue revelada, pero se enfatizó que, conforme a las reglas del programa, deberá retornar portando el delantal negro. La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Muchos internautas expresaron su felicidad al no tener a la actriz durante dos días.

“Veo que otra vez sin la detestable de ‘Cony’ Camelo”, “qué bonito se ve ‘Masterchef’ sin la señora ‘Cony’ Camelo“, “otro día más de paz sin la ‘Cony'”, “excelente el capítulo de hoy porque no estaba la tal ‘Cony'”, fueron algunos comentarios leídos en redes sociales.