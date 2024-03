Juan Sebastián Cabal y Robert Farah son quizás los tenistas más importantes de la historia de Colombia, pues lograron conseguir grandes títulos a nivel mundial como ‘grand slams’ en Wimbledon y el US Open, torneos que emocionaron al país.

Ahora, en uso de su buen retiro, los deportistas están dedicados a otro tipo de cosas, aunque siguen jugando tenis a nivel aficionado. En diálogo con Pulzo, ambos contaron a qué están dedicados en la actualidad.

“En este momento estamos haciendo una gira de pádel en Colombia, es organizada por una empresa que hicimos nosotros CCFF Máster Series, de Cabal-Falla y Farah, que se dedica a hacer torneos de este deporte. Será una gira de 6 torneos, dos en Pereira, 2 en Cali y 2 en Medellín. En premio está dando 25 millones por parada y 50 millones por bonificación en toda la categoría”.

También contaron qué tanto les ha cambiado la vida desde que decidieron retirarse y si se extrañan, pues ya es claro que no tienen el trajín de otras épocas.

“Contentos, muy tranquilos, mucho más ocupados que antes. No nos vemos tanto, pero si hablamos todos los días. Hace falta ‘Cabalito’, me dicen que tiene una foto mía en la mesa de noche, pero estamos pasando tiempo de calidad en familia y con nuevas metas”, indicó Farah.

Deportistas como Rigoberto Urán han decidido abrir sus propios negocios como el restaurante y tiendas deportivas. En ese sentido, Cabal y Farah contaron cómo les está yendo en el mundo empresarial y si se ven en algún momento abriendo algún tipo de negocio como estos.

“Tiene sus retos, su mundo, aprendiendo obviamente. Abrimos nuestro clubes de pádel, ‘Rigo’ tiene una vara muy alta, si el mundo nos da y la energía nos da, ¿por qué no?“, dijo Cabal.

Finalmente, Robert Farah respondió sobre los rumores que indicaban que le gustaría ser actor, idea que surgió repentinamente, pero que ambos no las ven con malos ojos, sobre todo cuando en televisión ya hay novelas con deportistas como ‘Rigo’.

“Eso es una entrevista con Jorge Barón que tuvimos y él me dijo que iba a ser actor. Si me llega la propuesta, ¿por qué no? No es mala idea una novela y si la actuamos nosotros, mejor”, comentó Farah.