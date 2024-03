Durante varios años, la actriz Andrea Ribelles interpretó a Antonia en ‘Padres e hijos‘, programa que duró cerca de dos décadas en la televisión colombiana.

Riebelles, también estuvo en producciones como: ‘Niñas mal’, ‘A corazón abierto’, ‘Tres caínes’, ‘La pola’, ‘Niños ricos, ‘Flora salvaje’, entre otras.

En entrevista con revista Vea, la actriz contó sobre un caso de acoso que le pasó durante su carrera y del que habló por primera vez, sin precisar el programa o canal en el que le ocurrió:

“Si yo no era amiga de cierta persona, entonces no estaba en el ‘ghetto’ que funcionaba, o si no tenía relaciones con ciertas personas con poder, entonces tampoco se me iba a dar un personaje”.