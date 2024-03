Luego de haber tenido un romance que todos los televidentes vieron en la pantalla de RCN, Nataly Umaña y Miguel Melfi ahora están pasando por una situación muy incómoda, pues la mamá del panameño llegó a la casa y le dijo a su hijo que ella no aceptaría su relación con Umaña.

La actriz colombiana, luego de escuchar las palabras de la mujer, se sintió bastante mal, por lo que se alejó del creador de contenido panameño.

Luego de más de dos días de estar completamente alejados, Nataly Umaña le habló y le dio unas palabras que debieron haberlo hecho sentir muy mal:

“Mari… me dio un bajón y dije: ‘¿Este era con el que me estaba dando besitos?’. Te vi tan chiquito, tan poca cosa“, afirmó la actriz. Dichas palabras hirieron a Melfi, pero él trató de disimularlo y simplemente se quedó callado y continuó con su vida.

No soporto a Nataly Umaña. pic.twitter.com/xttPBoyfrs — Andrea Yunque Zuleta (@AYunqueZuleta) March 16, 2024

Sin duda, el momento dio para que muchos usuarios comentaran en redes sociales asegurando que Nataly Umaña había pasado una línea del respeto importante.

Durante todos los momentos que ella ha dado frente a pantalla, aseguró que se siente triste por la situación que está viviendo, pues Melfi no fue motivo de separación, pero dijo que si no hubiera terminado con su esposo en ese momento, probablemente no lo hubiera hecho.