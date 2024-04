La expresentadora de ‘Lo sé todo’, Nanis Ochoa, se convirtió en la primera expulsada de ‘La casa de los famosos‘, de RCN, así mismo, dijo que le sorprendió su expulsión ya que debió ser sentenciada y no salir del ‘reality’.

(Vea también: Por qué ‘La casa de los famosos’ expulsó a Nanis Ochoa: videos la dejaron muy mal parada)

“Gracias por dejarme hablar, porque en otros lados no me dejaron hacerlo”, contó la expresentadora al matutino de RCN.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nanis Ochoa-Actriz🎭 (@nanis8a)

‘Nanis’ contó a través de cuenta de Instagram que el novio de la participante ‘la Segura’, Ignacio Baladan, influyó en su salida del ‘reality’.

“Me sorprendí mucho porque yo conocí a Baladan hace unos años cuando estábamos haciendo videos de redes sociales. Ahora veo que él hizo campaña para que me expulsaron, me pareció muy mal lo que hizo, eso no me pareció chévere, no sé si eso influye en la presión del canal”, contó la modelo.

“Yo le contesté, le envié un mensaje: ‘Gracias porque al parecer te sentiste inseguro conmigo. No sé si me respondió”, contó la modelo paisa.

Por otro lado, Ochoa no le pareció la expulsión:

“La sanción la hubiera recibido divino, y me hubiera ido a la placa de nominación, pero la expulsión me pareció muy exagerada”.

La expareja del cantante Juan Pablo Navarrete, dijo: “Yo guardaba la esperanza de volver al ‘reality’ pero creo que ya no, no creo que me vayan a reintegrar, ojalá. Pero si vuelvo ya me da miedo con esa echada tan brava”.

Lee También

Después comentó: “Yo cometí un error, yo dije cosa así no fuera tan trascendentales, tenia que pagarlo, pero por qué la expulsión, eso fue lo que no me pareció”.

La modelo paisa continúa su formación como actriz y espera que sus seguidores y las personas no se formen con una idea de ella que no es por solo verla en ese ‘reality’ menos de 24 horas.