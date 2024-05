Después de la victoria del equipo Alpha en el sexto ciclo del ‘Desafío 2024‘, María Paula Tobón, mejor conocida como ‘Mapi’, aprovechó para hablar con sus compañeros en medio del festejo.

Les cuestionó la decisión que tomaron como grupo de castigar a sus contrincantes del equipo Beta con el envío de un asador, el cual no podrán usar.

(Lea también: Subió la temperatura en el ‘Desafío’: hubo besos y hasta lamidas de cuello)

“Yo no sé si jugamos con ganas de hambre o inteligentemente cuando hicimos lo que hicimos, son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es tener que enviar un castigo porque hace parte del juego, pero dejarle un asador a alguien sin comida, jamás voy a estar de acuerdo porque me parece una cochinada”, señaló Tobón.

Acá, el video con el momento de tensión:

Igualmente, les dijo que ese acto es igual a que ellos comieran delante de una persona que no tiene para comer.

Sin embargo, su compañero Francisco Amaya, le respondió que ella solo estaba tratando de llamar la atención de las cámaras para quedar como la buena del paseo.

“Te equivocas, Francisco, yo quiero que me vean como soy. Por ganarme 400 millones de pesos no me voy a transformar en algo que no soy” concluyó ‘Mapi’.

Ahora, la comunicadora se prepara para el ‘desafío a muerte’ que se realizará en el box negro.