Cuando se trata de la cocina, cualquier cosa puede pasar. Muchos participantes han tenido problemas, se les ha caído la comida, no han podido terminar el plato, etc. Pero este error lo hicieron con toda la consciencia, pues las famosas sabían lo que estaban haciendo, pero no pensaron que fuera tan grave.

(Vea también: Ya se sabría quiénes van a la final de ‘Masterchef’: nombres sorprenden a más de uno)

La semana del 14 de octubre presentó varios cambios en el ‘reality’. Luego de todos estaban compitiendo para ganar varios minutos extra para poder salvarse en el reto de delantal negro, Caterine Ibargüen y Dominica tuvieron que trabajar juntas.

El reto era presentar un postre con oreo, así que ellas, al final del plato, tenían que amarrar una bolsa y no encontraron otra manera de hacerlo, que con una moña para el cabello.

Al principio, no le vieron nada de malo, solo hasta cuando los jurados las hicieron caer de su grave error, afirmando que si en un restaurante llegaban a encontrar un solo cabello era para despido, pues el comensal se iría inmediatamente del lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MasterChef Celebrity Colombia (@masterchefcelebrityco)

(Vea también: “Qué rabia”: televidentes están indignados con RCN por situación con ‘Masterchef’)

Y es que no solamente fue el regaño, sino que les costó la pérdida del reto, además de las críticas en redes sociales, pues los televidentes también opinaron que lo que habían hecho era bastante desagradable.

Televidentes critican a Caterine Ibargüen y Dominica, de ‘Masterchef’

Lo que más llamó la atención es que algunos piensan que los compañeros fueron quienes les contaron a los jurados lo del detalle de la moña, por envidia:

“La sapeada de la moña, no fue para afectar a Caterine Ibargüen. Dominica insistió en que la moña no debería usarse. Sin embargo, para evitar conflictos, decidió aceptar la idea de Caterine. Se nota lo mala leche que son todos con Dominica, ¿será envidia?”, “qué falta de personalidad de Dominica, qué falta de carácter. Ahora sí es que me cae peor que antes”.