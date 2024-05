Romero y Vargas se conocieron durante las grabaciones de la bioserie del cantante ‘Joe Arroyo’ en el canal RCN, donde ambos eran los protagonistas. La pareja estuvo casada durante una década y fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Joshua y Jeyko Romero.

A principios de 2021 los actores sorprendieron a todos sus seguidores con la noticia de su separación. La exvirreina nacional se refirió al tema en el medio ‘Superlike’. Ella contó cómo sus hijos tomaron el divorcio:

También señaló que el proceso le trajo momentos de llanto, por lo que tuvo que recurrir a un psicólogo, sin embargo, sus hijos la hicieron mirar con optimismo la vida.

“Me he conocido más con mis hijos, he podido apoyarlos, he podido tener una comunicación más con ellos, de saber ¿qué necesitan?, ¿qué tienen? Todos estos espacios que me ha dado como madre esta separación”.