Así como hay especial interés por el pasado en Corabastos de una periodista de Noticias Caracol, la actualidad de una figura que pasó por un concurso de ese canal y que tuvo un cambio físico no pasó desapercibida.

¿Qué procedimiento estético se hizo Dickson, del ‘Desafío’ de Caracol?

Dickson, del ‘Desafío’, se sometió a un perfilamiento de labios con el que reapareció sorpresivamente en Caracol Televisión después de varias semanas de estar como participante en el mencionado programa.

“Estaba averiguando sobre el perfilamiento de labios porque me dicen que es con ácido hialurónico y pues tenía que informarme qué me iban a aplicar, cómo me lo iban a aplicar, cuánto dura todo ese tema”, contó en ‘La red’, donde le preguntaron por qué tenía esa búsqueda frecuente en Google.

Carolina Dickson, nombre completo de la exparticipante del ‘Desafío, se sinceró sobre ese cambio notable que tuvo en su rostro, con el que sorprendió a más de un seguidor del programa.

“Era mi primer procedimiento estético, no me da pena decirlo. Entonces mejor dicho, me quitaron la virginidad de mis labios”, afirmó en tono jocoso acerca del tratamiento físico que tuvo.

La exintegrante de Alpha y de Beta indicó que se hizo el perfilamiento de labios recientemente, por lo que sentenció en ‘La red’: “Estoy nueva, estoy virgencita”.

¿Cómo se hace el perfilamiento de labios?

El perfilado de labios es un tratamiento estético muy popular que busca realzar la belleza natural de los labios, definiendo su contorno y proporcionándoles un aspecto más voluminoso y sensual.

Se logra mediante la inyección de ácido hialurónico, una sustancia que se encuentra de forma natural en nuestro cuerpo y que tiene la capacidad de retener grandes cantidades de agua.

Los labios adquieren un aspecto más voluminoso y sensual, se realza el contorno natural, haciéndolos más definidos. Se pueden corregir pequeñas asimetrías. El ácido hialurónico también tiene propiedades hidratantes, lo que mejora la apariencia.

