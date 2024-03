El accidente se produjo mientras dos participantes de ‘La casa de los famosos‘ se encontraban practicando un juego que implicaba un lanzamiento de una pelota. Uno de ellos ‘Pantera’ sufrió una caída y requirió atención médica inmediata.

Kevin Fuentes, mejor conocido como ‘Pantera’ se tropezó y terminó golpeándose contra una puerta, lo que le causó una cortada que lo llevó al piso.

Aunque Ómar Murillo, el otro participante que jugaba con ‘Pantera’, intentó auxiliarlo, al ver la gravedad de las heridas corrió por el botiquín, sin embargo, ‘el Jefe’ les pidió llevarlo al confesionario donde fue atendido por médicos especialistas del ‘reality’.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y rápidamente el participante recibió atención médica, donde le practicaron la curación.

Fuentes cercanas del Canal confirmaron a Pulzo.com que el participante está en buen estado de salud y que por fortuna no pasó a mayores y fue una pequeña cortada.

¿Qué pasó con Miguel Melfi y Nataly Umaña?

El pasado 10 de marzo, durante una transmisión en vivo del programa ‘La Casa de los Famosos’, Alejandro Estrada, esposo de la actriz Nataly Umaña, confrontó a su pareja, confirmando públicamente el fin de su matrimonio después de 12 años juntos.

Por otro lado, Melfi y Umaña siguen juntos en el ‘reality’, aunque, ‘El jefe’ decidió cambiar los equipos de nuevo y la pareja quedó en distintos bando, lo que significa que no van a poder dormir juntos.

“A mí me gustó el cambio porque aquí venimos a jugar. Honestamente es que uno no viene a conseguir marido. A mí me parece chévere”, dijo Umaña, a lo que Melfi, entre risas comentó que se le acercara más.