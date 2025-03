Para eso, Fernanda le pide a Brayan que vayan a almorzar para hablar de trabajo, situación que Rosmery presencia y termina aceptando a regañadientes.

No obstante, después del almuerzo, Fernanda le pide a Brayan que la acompañe a un cóctel, pues si lo hace ella lo recompensará. El nuevo empresario se debate entre si ir o no, pues no quiere herir a Rosmery, pero Mateo lo convence para que le mienta a su novia y vaya con la modelo.

Rosmery empieza a sospechar que pasa algo entre su pareja y la modelo, pero intenta confiar en él. Sin embargo, las dudas no la dejan tranquila.

Por otro lado, Antonia ayuda a Leónidas y le consigue trabajo en el club, mientras que Andrés se acerca cada vez más a su papá, aunque sigue con la idea de recuperar su vida anterior.

¿Cuántas versiones hay de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’?

En Colombia hay dos versiones: la original, protagonizada por Carolina Acevedo, Martín Karpan y John Álex Toro, y antagonizada por Andrea Nocetti y Andrés Toro; y el ‘remake’, cuyo elenco principal lo conforman Lina Tejeiro, Juan Guilera, Variel Sánchez y Laura Barjum.

El éxito de la novela colombiana llevó a que otros países hicieran sus propias versiones. En México se llamó ‘Pobre rico, pobre’, mientras que en Chile se tituló ‘Pobre rico’.

