La presentadora Laura Acuña, conocida por su carisma y profesionalismo, rompió el silencio sobre la sorpresiva salida de ‘Búfalo’, del programa ‘Yo me llamo’. En una reciente entrevista, Acuña expresó su tristeza por la ausencia del icónico jurado, quien durante años fue una pieza clave del ‘reality’ musical de Caracol Televisión.

Laura Acuña explica por qué se fue ‘Búfalo’, de ‘Yo me llamo’

Según Laura, la partida de ‘Búfalo’ no fue una decisión tomada a la ligera, sino que respondió a motivos personales y profesionales que el mismo ‘Búfalo’ decidió priorizar.

Acuña destacó que ‘Búfalo’, quien se ha ganado el cariño de los televidentes, siempre aportó un toque único con su humor y exigencia, lo que lo convirtió en un favorito del público. “Es una pérdida importante para el programa, pero respetamos su decisión. Él tiene proyectos personales que quería atender y, aunque nos duele, lo apoyamos”, afirmó Laura. Además, aclaró que no hubo conflictos internos ni roces con la producción, desmintiendo rumores que circulaban en redes sociales sobre supuestas tensiones.

La presentadora también aprovechó para resaltar la fortaleza del equipo de ‘Yo me llamo’, asegurando que el programa sigue siendo un éxito gracias al talento de los participantes y al compromiso de todos los involucrados. “César siempre será parte de la familia, y las puertas están abiertas para él”, agregó, dejando entrever la posibilidad de un futuro regreso. Por su parte, Amparo Grisales y Rey Ruíz, los otros jurados, también han expresado su cariño hacia ‘Búfalo’, pero están enfocados en mantener la calidad del ‘show’.

En cuanto a los cambios en el programa, Laura aseguró que la esencia de ‘Yo me llamo’ permanece intacta. La producción ha implementado dinámicas frescas para mantener al público enganchado, como nuevos desafíos para los concursantes y una mayor interacción con las redes sociales. Acuña enfatizó que, aunque la salida de ‘Búfalo’ causó revuelo, el programa sigue siendo un espacio para descubrir talentos únicos y celebrar la música.

Finalmente, Laura invitó a los televidentes a seguir apoyando el programa y a no dejarse llevar por especulaciones. “Lo que importa es el talento que vemos cada noche y la pasión que todos ponemos en esto”, concluyó. ‘Yo me llamo’ continúa siendo uno de los programas más vistos en Colombia, y la ausencia de ‘Búfalo’, aunque sentida, no ha mermado su popularidad.

