La más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’, ‘la Abuela’, se despachó en contra del ‘Negro’ Salas por ser una persona hipócrita con ella y con los concursantes del ‘reality show’.

(Vea también: ‘La Abuela’, de ‘La casa de los famosos’, mostró de más ante cámaras: “Maniobra de Karina”)

“Anoche estaba acostada con mi muñeco, y ese señor, que duerme al lado mío, llegó de la nada. Yo no le hablé, y él me dijo: ‘Doña Aleida, mire la foto de mi mamá y de mi hermano’. ¿Qué tal, hablándome a mí?”, comentó la creadora de contenido, insinuando que el actor caleño intentaba acercarse a ella de forma forzada.

Sin embargo, Salas no era la única persona que le cayó mal a la ‘influencer’, también se fue en contra de la actriz Norma Nivia porque le “pilló cositas”.

Lee También

‘La Abuela’ arremetió contra Norma Nivia

En entrevista con Pulzo, ‘La Abuela’ explicó las razones por las que la actriz tolimense no le cae bien y qué situaciones afectaron su relación dentro de ‘La casa de los famosos‘.

“Durante uno de los desayunos [‘brunch’], me preguntaron quién me parecía doble cara, y yo respondí: ‘Norma’. Poco después, el ‘Negro’ Salas fue y le contó. Entonces, ella me llamó y me preguntó directamente: ‘Abuelita, ¿por qué dice que soy doble cara?’. Le expliqué que la había visto discutiendo con unas personas, luego hablando con otras y después regresando a la conversación, lo que me parecía una actitud de doble cara”, relató.

Ante esto, Norma Nivia le respondió: “Eso no es ser doble cara, ‘Abuela'”, a lo que ella simplemente contestó: “Ah, bueno”. Sin embargo, más adelante, en el posicionamiento, la actriz le recriminó el comentario y la nominó argumentando: “Yo la nomino porque usted me llamó doble cara”.

La ‘influenciadora’ añadió que, antes de su eliminación, revisó algunos videos y reafirmó su percepción sobre Nivia. “Antes de la eliminación, me abrazó, lloró y me dijo: ‘No, Abuela, no quiero que se vaya’. Pero luego vi los videos y confirmé que sí es doble cara”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z