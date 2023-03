Los actores Carolina Gaitán y Juan Pablo Urrego grabaron hace unos años, unas escenas de muestra para vender el proyecto de la vida del ciclista Rigoberto Urán para el canal RCN.

Ese demo le gusto a los directivos y se ofreció a los canales de televisión del mundo. Cuando aceptaron el rodaje de la telenovela los dos estaban muy ocupados ella con la película de Disney ‘Encanto’ y él con una película del director Fernando Tueba.

(Vea también: Murió la mamá de Peter Manjarrés por un cáncer de colon, a los 74 años)

El proyecto se congeló y este año decidieron revivirlo, pero el presentador y experto en telenovelas Carlos Ochoa reveló que el protagonista no estaría, por qué lo buscaron para otra película y que no podía cumplir los meses del rodaje. Aún así el canal emitió al aire los comerciales donde se veían a los protagonistas.

Dicen que el equipo de producción y el director de la serie Juan Carlos Mazo, comenzaron a buscar a otro actor que tuviera el físico similar y el talento para recrear al famoso ciclista. Después de muchos casting encontraron a un actor desconocido que se parecía bastante pero no lo eligieron. Al parecer negociaron con Urrego para que rechazara sus demás proyectos y se quedara con la novela.

(Vea también: [Video] Melissa Martínez visitó a excompañero de Matías Mier en plan por fuera del fútbol)

Por el lado de Carolina Gaitán no se habría podido llegar a un acuerdo y no estaría en la serie, su reemplazo sería Ana María Estupiñán. En el elenco también estaría Robinson Díaz como el papá de ‘Rigo’, recordemos que Robinson no actúa en RCN desde 1990 en ‘La Casa de las Dos Palmas’.

¿Esta nueva bioserie incluirá las groserías del paisa? ¿Logrará tener éxito ?