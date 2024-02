La cantante Karol G, quien cumplirá este 14 de febrero 33 años de edad, tiene una anécdota particular de su pasado que muchos desconocían.

La cantante, quien acaba de olvidar la letra de ‘Mamiii’ en pleno concierto en México, contó detalles de su vida personal en el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión. La paisa nació el 14 de febrero de 1991, en Medellín.

Martha Cecilia Navarro, mamá de Karol G, contó al programa: “La ecografía que me hicieron decía que era un niño, Carolina se iba a llamar Tomás“.

Después habló el papá de la reguetonera, Guillermo Giraldo —más conocido como ‘Papá G’—, quien se refirió al tema: “Cuando mi señora dio a luz, nos llevamos la sorpresa de que iba a nacer una bebé, nos tocó comprar todo urgente para poderla recibirla“.

La intérprete de ‘200 copas’ contó: “Nací en una familia de músicos, en la familia por parte de mi papá, todos hacían algo con la música”.

La artista paisa también contó que casi pierde el colegio por estar dedicada a la música. “Me desenchufé mucho de los estudios porque estaba conectada con otras cosas, y casi no me graduó, al final del día sin perder un solo año me gradué”.

Karol G, contó que su mamá la hacía cantar en cualquier evento: “En todas las fiestas cantaba, literal mi mamá me ponía a canta hasta en los velorios o en una fiesta de cumpleaños, o simplemente me gustaba hacerlo”.

¿Qué significa el nombre de Karol G?

Karol G es el nombre artístico de Carolina Giraldo Navarro, hija de Guillermo Giraldo y Martha Cecilia Navarro. El nombre artístico que usa es una combinación de su nombre en inglés y la inicial de su primer apellido.

