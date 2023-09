Nicola Porcella ya se encuentra en México, luego de que se mudara de su natal Perú hace unas semanas para comenzar a trabajar en Televisa, luego de que participara en La Casa de los Famosos México.

El modelo y conductor se incorporó a la plantilla de Hoy, donde ha fungido como conductor y ha comenzado a cosechar las mieles del éxito en este espacio televisivo.

Él peruano más mexicano #NicolaPorcella pic.twitter.com/uhFBWMgnLf

— Keeping Up With The Porcella 🐹 (@_CreerEsCrear) September 6, 2023