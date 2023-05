Recuerdo al director de Rebelión, José Luis Rugeles, diciendo que la película era un antibiopic. Que era un plus porque no buscaron hacer un biopic, como lo había considerado la crítica inicialmente.

(Vea también: Así es la casa donde vivió el Joe Arroyo en Barranquilla; sus hijas alistan un museo)

A algún distribuidor no le gustó mucho el término. Al protagonista, Jhon Narváez, tampoco le sonó tanto. Aunque dice, que si lo ponen contra la espada y la pared se inclina más por el antibiopic, en este caso, del cantante colombiano.

La película primero salió en salas de cine y luego paseó por festivales nacionales e internacionales, en los que, hasta el momento, ha sido “selección oficial” en siete y premiada en dos. Se destaca el reconocimiento otorgado en el Festival de Cine de Málaga en España, a “Mejor música”. También se destaca su propuesta sombría e íntima del Joe Arroyo, que ahora llega a Netflix.

“Cuando anunciamos que estaba lista la película, a mediados de 2021, la gente me preguntaba que en qué plataforma iba a estar y no lo podía creer porque para mí era la última instancia. Primero era la gente yendo a cine, pero la gente ya no va a salas. Es triste porque soy amante de ir a cine. Pero ahora es una oportunidad, tanto la gente como para la película”, agregó Jhon Narváez.

En la pantalla de la plataforma de streaming apareció este 19 de mayo y el primero en cerciorarse de que estuviera allí fue Jhon. Cuenta que desde las cero horas estuvo pendiente de que apareciera. Aunque no la vio, aún se siente “emocionante e intenso” que su personaje aparezca por casi hora y media en la pantalla. En sus anteriores participaciones no había pasado los diez minutos.

Netflix no fue siempre la opción principal. Otras plataformas se mostraron interesadas, pero querían que saliera antes ser mostrada en salas y de su recorrido por festivales. Para el director eso no era negociable. En algún festival, en el mismo que escuché a José Luis, tuvieron que cambiar de sala porque esta no era lo suficientemente oscura para ver la película. Era una experiencia que no podía faltar.

“Cuando uno termina de hacer la película empieza todo y la llegada a Netflix es un eslabón más de ese proceso de distribución”, agregó el director. “Solemos pensar que el estreno de una película es el final del viaje, pero apenas es el comienzo porque ahora que mucha gente lo veo es abrir el círculo con las interpretaciones”, aseguró Jhon. En esto el actor y el director están de acuerdo.

“Quien la bautizó como antibiopic fue en persona en una entrevista en Málaga y eso me encantó. El biopic siempre trata de ser anecdótico y de ir a los puntos más importantes y la parte brillante del artista. Para mí era más importante su interior, qué pensaba, cómo era sus creatividad, cómo eran sus métodos, su genialidad. Adentrarme en este mundo”, explicó José Luis Rugeles.

(Lea también: Hijo de Diomedes, que crio el Joe Arroyo, publicó recuerdo que aún conserva de Martín Elías)

El guion se hizo entre Chucky García, Martín Mauregui y el director José Luis. Siempre pensaron en el lado “oscuro” del Joe y adentrarse en un personaje complejo. También pensaron en otra cosa. En el cuento de Julio Cortázar llamado “El Perseguidor” y su personaje principal, el saxofonista Charlie Parker y su relación distinta con la música y el tiempo.

Tiene razón José Luis en decir que la película es un antibiopic. El título también está de acuerdo. La película es una rebelión. La he visto en dos oportunidades en espacios diferentes, en alguna sala de cine y en algún festival del país. También tiene razón el director en no saltarse esas etapas. Si le hubiera hecho caso a las otras plataformas seguro no estaría pensando en verla por tercera vez.