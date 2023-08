Muchas veces queremos las cosas un poco más orden con respecto a nuestros perfiles y correos digitales, por ello que decidamos crear nuevos y sencillamente, controlar un poco mejor nuestras suscripciones a boletines, páginas y por supuesto, plataformas de streaming como Netflix.

La plataforma tendrá muchas cosas que reprochar, pero esta no es una de ellas y es que si lo deseamos o requerimos, podemos transferir nuestra información de un perfil existente a uno nuevo, esto con el fin de no perder los datos como las películas o series que ya estábamos viendo.

Al usar esta transferencia de información, nos aseguramos de tener en el nuevo perfil las recomendaciones, historial de contenido visto, listas personales, progreso guardado de los juegos, configuración, nombre e ícono, perfiles, y más.

Llega agosto y con él, nuevas pelis, series y documentales para disfrutar día y noche. 🍿 pic.twitter.com/UZkiZqY357 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 31, 2023

¿Cómo se hace esta transferencia?

Abre un navegador web en tu computadora. Dirígete al sitio oficial de Netflix. Inicia sesión con tu cuenta. Haz clic en la foto de tu perfil. Selecciona la opción ‘Transferir perfil’. En la siguiente pantalla, selecciona el perfil que deseas transferir. Haz clic en ‘Comenzar transferencia de perfil’. Selecciona la opción según donde desees transferir los datos: cuenta nueva, deberás adquirir una membresía nueva y si seleccionas una cuenta existente, tendrás que verificar un correo y una contraseña. Introduce los datos de tu correo electrónico y contraseña. Presiona en ‘Siguiente’. Espera a que recibas un correo electrónico de verificación.

Este servicio no tiene ningún tipo de costo y lo único que no transfiere son los datos bancarios como la tarjeta a la que se hacen los cargos, también hay una serie de restricciones, no puede ser un perfil de niños, no debe estar protegido con PIN y tampoco se puede hacer si usamos una cuenta administrada por un proveedor externo como Totalplay, Telmex, etc.