“Ya me propusieron que sacara una marca de gel. Sacar una patente y de pronto también me va bien”, aseguró el cantante vallenato durante la entrevista que le concedió a esa emisora. “Agradezco infinitamente. No saben lo que han hecho (las personas que se burlaron de él). Me han llamado empresarios, mejor todavía”, agregó Velásquez.

Durante la entrevista, el guajiro aseguró que su pelo es natural, que en su momento sufrió de alopecia (pérdida del pelo), pero que desde hace un tiempo se somete a un tratamiento para contrarrestar esa situación.

“Mi pelo es largo y tengo que acomodarlo de una manera diferente, pero es algo normal, es algo de ese gel y keratina, que estoy en el tratamiento […] Mi pelo es normal, no es ni peluca, es normal, pero la gente se inventa tanta pendejada. El pelo es mío, no es peluquín ni nada”, aseguró el artista en la entrevista con ‘La Fm’.

El cantante vallenato no tuvo problema en confesar que también se pinta la barba. Tal situación quedó en exposición pública luego de que se viralizara un video en el que una mujer le da un beso en la mejilla y este queda con tintura negra en la cara.

“Me pinto la barba, tengo un tinte especial, no es una cosa del otro mundo, no seré el primero ni el último”, reconoció Velásquez.