View this post on Instagram

“Tener una hija es un regalo, un tesoro valioso. Es muy bonito ayudarla a crecer y a madurar en libertad y felicidad, porque ser madre de una niña es descubrir fortalezas que no sabíamos que albergábamos…”, revela la modelo y empresaria @nataliaparismodel en nuestra más reciente entrevista de portada de #RevistaAló ¿ya la viste? Estamos en punto de venta. ❤️❤️❤️. . . . . Entrevista: @richi1024 Fotografía: @hernanpuentes Maquillaje y pelo: @juanitomasa1 Producción y styling: @natalycoll_