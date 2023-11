La famosa Silla de San Felipe II, un conjunto de plataformas escalonadas y otros elementos labrados con granito a los pies de Las Machotas, en Madrid, España, fue el mágico escenario que escogió el novio de la estrella de la música pop para dar el tan anhelado paso hacia el matrimonio.

A ese lugar turístico de la capital española, el novio de Natalia Jiménez la llevó sin avisarle previamente que se iba a arrodillar para pedirle que se casara con ella, propuesta a la que no dudó en responder con un sí rotundo la artista de 40 años de edad.

“Cuando me dio el anillo yo me puse tan nerviosa que no sabía qué estaba pasando”, confesó la artista española, exintegrante del grupo ‘La Quinta Estación’, sobre la propuesta que le llegó de manera sorpresiva.