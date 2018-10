Por primera vez, Natalia abrió su corazón en Colombia y lo hizo para el programa La Red en donde confesó que las fans del artista son de su total agrado y por ello no se preocupa.

Según la bella modelo, ella tiene muy claro lo que implica ser una figura famosa, además, destacó que en cada presentación o concierto se siente encantada al ver a las fanáticas del talento de su novio.

“No soy celosa, yo entiendo todo, entiendo que es Maluma y me encanta ver sus fans, no hay nadie como él, muchas mujeres lo quieren y él es mío, si no fuera mío yo sería igual”, dijo Natalia al programa.