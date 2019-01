En defensa de Mara, un usuario dijo que era la más bonita de todas y le da palo a Jesús por haber tomado una actitud de “no sabía”, “respeto eso pero no le jalo”, entre otros comentarios desobligantes respecto de Mara, quien finalmente no tuvo nada que ver con que Jesús se hubiera fijado en ella y desencantado unas horas después, cuando se enteró que Mara es transexual y aún no se ha operado.

#Mara puede ser lo que sea, pero es brutalmente divina, es más mujer que la mamá de muchos. El Jesús ese parece ser que se enamora es de los genitales. Guevon tan bobo. #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/4cxeyfEXZw — Juan Diego (@juanchodl) January 10, 2019

Estos son otros de los trinos que critican a Jesús y sus amigos por hablar a espaldas de Mara:

CANCELADISIMOS ESOS TRES HIJUEPUTAS BURLANDOSE DE MARA #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/UHlgWJ2mZj — park (@blackgalaxyboy) January 10, 2019

Mi autoestima viendo a Mara que siendo transgenero es una DIOSA y yo me veo como un bulto de papa #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/vhlYnzQ90T — Carol🇨🇴. (@carolaam) January 10, 2019

Que rabia tener que ver esto, el trato que le dan ese trío de culicagados a Mara. Igual ella no se iba a fijar en ese narizón.#LaAgencia — J ⚡️ (@unknown121193) January 10, 2019

¿Cuál es la sorpresa o prejuicio con Mara? ¿Nunca habían encontrado atractiva una persona transgénero? ¿Tan frágil es su sexualidad y miserias? #LaAgenciaBatallaDeModelos — D. E. A. R. (@Thrillerbarking) January 10, 2019

Yo apoyando a Ángela Ponce en Miss Universo / Yo apoyando a Mara en #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/7A69GU1iwq — Jose Ruiz (@GleyderR) January 10, 2019

Me da mucha pena… pero este narizon transfobico se puede ir con su horrenda nariz a otro lado… me va dejando a Mara mamasitaaa todo lo ricoooo en paz! #agenciademodelos #mara pic.twitter.com/x5lEXaxPUH — PARDO™ (@NthGauna) January 10, 2019

Me ha reconfortado un poquito ver las respuestas al tuit que hizo La Agencia sobre Mara. Casi todos son apoyándola y rechazando el comportamiento machista y transfobo de los tipos del programa. — Dani (@whaleag) January 10, 2019