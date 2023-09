El suceso ocurrió en la emisión que salió al aire este primero de septiembre, luego de que en ‘Lo sé todo’ pasaran el video de una joven diagnosticada con cáncer, que se despide su novio, después de comentarle que no pudo ganarle la batalla a la enfermedad terminal.

(Vea también: Preocupación en ‘Yo me llamo’ por delicado caso de salud; Amparo Grisales, “achantada”)

Fue a raíz de ello que Nanis Ochoa, presentadora del magazín de entretenimiento, se derrumbó en vivo y contó el drama familiar que enfrentó hace unos meses con la muerte de su papá.

Todo ocurrió con la editorial del periodista Ariel Osorio, quien, antes de darle paso a Nanis, dijo: “A veces la vida nos obliga a despedirnos de las personas que amamos... Estamos que chillamos, es una situación difícil. Algún día se van a encontrar en diferentes circunstancias”.

Nanis Ochoa, de ‘Lo sé todo’, lloró en vivo por muerte de su papá

Acto seguido, las cámaras enfocaron a Ochoa, quien estaba con los ojos aguados y no pudo contener las lágrimas cuando iba a dar su opinión sobre el video.

Y es que la modelo y empresaria antioqueña, que tuvo serios problemas de salud hace algunos años, recordó la muerte de su papá, también por cuenta de un cáncer.

“A mi papá le dio cáncer y me llamó que si iba a visitarlo… Yo estaba en Costa Rica, estaba empacando maletas cuando me dicen que mi papá se murió… Entonces, como que las personas siempre tienen esa esperanza de que no se van a morir“, precisó.

Y añadió, con la voz entrecortada: “Sentí que no me pude despedir”.

Lee También

Ante ello, el ‘gordo’ Ariel, conductor de ‘Lo sé todo’, comentó que “las personas no parten hacia el siguiente plano sin acercarse”; a lo que Nanis contestó que se soñó con su papá antes de que le dieran la triste noticia.

“Soñé con él. Eso fue el día de la madre [mayo]. Me desperté y el hermano de él me dijo: ‘Su papá se murió’. Y yo, ¿cómo así? Ya estaba con maletas listas y todo para ir a verlo“, concluyó.