2parte: ➡️ Desde la primera hora la tuve piel con piel, no se separó de mi ni de mi esposo y pude alimentarla. Dar pecho es una experiencia religiosa. Es un vínculo difícil de explicar, es como si el mundo dejará de existir y aún así van pasando las horas y mi cuerpo empezó a reclamar y a sentir un dolor profundo. Las emociones empiezan a salir, es como si empezaras a darte cuenta que todo es real de un momento a otro. El cansancio pudo conmigo y lloré, me sentí de pronto de nuevo como una niña llena de miedos. Y como en el embarazo, las contracciones, el parto y cada momento difícil, escuché la voz de mi mejor amigo, mi esposo, diciéndome “Tú puedes, puedes con cualquier cosa” con su acento español recalcándome “Eres una berraca, estoy orgulloso de ustedes” y entonces volví, recordé nuestro trabajo en equipo, deje salir todo eso que necesitaba, respíre, me di una ducha caliente , me llene de fuerza y con el dolor en mi pecho (porqué estoy aprendiendo sobre la lactancia) Me dije: Vamos de nuevo! Pude con un parto! Puedo con el MUNDO si quiero. “A comer pequeña, porque así duela, aquí estaré contigo en lo que necesites, porqué tu eres ahora mi ejemplo de mujer, mi maestra, aquí estoy para aprender “. No hemos dormido, hemos comido cuándo podemos, hemos recibido mucho apoyo de la familia desde mis padres que están aquí, hasta los que están lejos, todos enamorados y felices con la llegada de nuestra valiente guerrera, pero como familia no nos hemos soltado, sabemos que nos equivocaremos, pero la felicidad no nos cabe en el cuerpo, nuestros espíritus están completos, llenos de amor y agradecimiento con Dios por habernos cruzado a todos en el camino en su tiempo y bajo su infinita misericordia. He recibido sus mensajes y no puedo estar más agradecida por sus deseos, bendiciones y preocupación. Estamos más que bien, estamos en paz. Estamos llenos de Dios. Bienvenida mi princesa valiente! Eres libre para ser feliz. #eldiariodeunamadrequenoqueriahijos