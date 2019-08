La policía cree que la muerte de Alfred fue natural, pues no hay indicios de ingreso violento a su vivienda, en donde Bruce, que no tiene ningún parentesco con Prince, lo encontró a las 10:30 a.m.

TMZ recuerda que Jackson no era muy cercano con el legendario músico que falleció en 2016, pero que fue uno de los primeros en manifestarse cuando se conoció el fallecimiento del artista.

Alfred tenía 66 años y había podido comprar una nueva casa con el dinero que heredó de Prince, aunque se desconoce la cifra que le correspondió.